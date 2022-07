Kila è una dolce cagnolina che sentiva la mancanza del suo miglior amico umano, costretto a stare lontano da lei per delle cure in una struttura sanitaria. Quando il proprietario ritorna a casa dall’ospedale dopo le dimissioni, il cane si commuove nel vedere quell’uomo che ha tanto amato fare ritorno da lei.

Fonte foto da video su TikTok di beatricegabrieli

I nostri migliori amici pelosi sentono la nostra mancanza anche quando usciamo di casa per poche ore, magari per andare a fare la spesa oppure per andare a lavorare. Figuriamoci cosa possono provare quando siamo distanti da loro per più tempo, come ad esempio durante un ricovero in ospedale.

Loro non possono capire il perché di questa lontananza e soffrono molto, perché non possono stare al nostro fianco. Soprattutto in un momento di bisogno come quello della malattia. Chissà cosa ha provato la povera Kila, quando improvvisamente il suo amico Paolo è uscito di casa e non ha fatto ritorno per diversi giorni.

A raccontare la storia di Paolo e Kila è stata Beatrice Gabrieli, che su TikTok ha mostrato in un video che ha commosso tutti quanti il ricongiungimento tra il proprietario e il suo cane, che lo ha sempre atteso con pazienza a casa, sperando in un suo veloce ritorno.

Paolo, infatti, un giorno era uscito di casa per andare a lavorare. Ma non era più tornato. Durante il tragitto verso il luogo di lavoro ha purtroppo avuto un incidente con il motorino. I medici lo hanno tenuto ricoverato in ospedale per 20 giorni, che per lui e per la cagnolina sono sembrati un’eternità.

Fonte foto da video su TikTok di beatricegabrieli

Cane si commuove rivedendo dopo 20 giorni il proprietario dimesso finalmente dall’ospedale

Nel video si vede il ritorno a casa del signor Paolo e l’accoglienza che gli riserva la sua Kila, al settimo cielo perché finalmente potrà stare con il suo miglior amico umano.

Anche gli operatori sanitari che hanno accompagnato l’uomo a casa sono stati travolti da tutte le emozioni di un giorno speciale per Paolo e Kila.