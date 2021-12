Chissà che sorpresa quando all’aeroporto, al momento in cui sarebbe stato opportuno dichiarare quello che c’era da dichiarare, dal bagaglio è uscito fuori un piccolo Chihuahua clandestino. Questo cane prima si intrufola nella valigia per costringere i genitori umani a portarlo in vacanza con loro e poi fa quasi prendere un infarto a tutti quanti.

Jared e Kristi Owens vivono in Texas, negli Stati Uniti d’America. Avevano organizzato un viaggio a Las Vegas. E avevano deciso di lasciare a casa Icky, il loro adorabile Chihuahua, che però aveva altri piani in mente.

Arrivati all’aeroporto internazionale di Lubbock, al controllo bagagli sono stati fermati per peso in eccesso. Strano, la donna aveva controllato bene i bagagli. Quando li hanno aperti, però, hanno trovato una bella sorpresa ad aspettarli.

Durante il check in, un addetto della Southwest Airlines ha informato la coppia che erano in sovrappeso di 2,5 kg. Così la coppia ha aperto la valigia per controllare cosa si potesse togliere.

Quando però hanno aperto il bagaglio, ecco che da uno stivale da cowboy è venuto fuori Icky, che aveva deciso di viaggiare senza biglietto, introducendosi nel bagaglio quando nessuno lo poteva fermare.

Il cagnolino spesso giocava con le valigie quando venivano preparate. E ama nascondersi tra i vestiti. Cosa che ha fatto anche questa volta guadagnandosi un volo per Las Vegas. Anche se le cose non sono andate proprio come immaginava.

La coppia pensava di dover rinunciare, ma un’impiegata ha detto che si sarebbe presa cura lei di Icky, in attesa del loro ritorno. Per fortuna il bagaglio è stato pesato, altrimenti con tutta probabilità il chihuahua non sarebbe sopravvissuto in stiva dentro una valigia con poca aria.