Cane si presenta alla stazione di polizia Cane si presenta alla stazione di polizia: "era come se volesse denunciare la sua scomparsa". Ecco cosa è successo dopo.

La storia è stata diffusa dal dipartimento di polizia di Odissea, in Texas. Gli agenti hanno ricevuto un visitatore speciale durante la scorsa settimana. Un adorabile cane è entrato in stazione e proprio come un essere umano, si è messo su due zampe alla reception, pretendendo attenzione dagli agenti.

Il cucciolo era da solo, non c’era nessun umano nelle vicinanze che potesse essere il suo proprietario. Gli agenti hanno così deciso di indagare e di cercare di capire se si fosse perso o se appartenesse a qualcuno.

Era come se il cane si fosse presentato alla stazione di polizia, per denunciare la sua scomparsa.

Mentre alcuni agenti si sono dati da fare per cercare la sua famiglia, altri lo hanno riempito di attenzioni, coccolandolo e tranquillizzandolo. Si è divertito tantissimo con quei simpatici ufficiali.

Alla fine, non riuscendo nel loro intento, i poliziotti hanno deciso di chiamare il controllo degli animali, per vedere se avesse un microchip. Il simpatico amico a quattro zampe, però, è riuscito a fuggire via, prima che volontari potessero arrivare.

Dopo qualche giorno, gli agenti sono venuti a sapere che il suo nome era Chico e che era riuscito a tornare a casa da solo. Abitava a solo un miglio dalla stazione e sapeva come tornare a casa. La famiglia ha spiegato agli agenti che spesso si allontana, per poi tornare e poi li ha ringraziati per essersi presi cura di lui.

Il simpatico cane voleva soltanto un po’ di attenzione e qualcuno con cui giocare!

Una storia molto simpatica che ha fatto sorridere migliaia di persone e che dal Texas, ha fatto il giro del mondo.

Le immagini di questo cucciolo alla reception della polizia, sono in grado di rimanere nel cuore di chiunque!