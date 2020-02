Cane si rifiuta di allontanarsi dal pozzo fino a quando non scoprono il triste motivo Un cucciolo di cane si rifiuta di allontanarsi dal coperchio del pozzo fino a quando un giovane non scopre il triste motivo

Questa è la storia di un giovane, il cui nome non è stato svelato, che ha incontrato per strada un dolce cucciolo bianco. Era troppo piccolo per stare lì tutto solo, ma il piccolino sembrava sano, pulito, in ottime condizioni, non sembrava proprio un cane da strada. Non ne voleva sapere di allontanarsi dal coperchio di un pozzo. Poi ha scoperto il triste motivo della sua storia.

Il giovane non riusciva a capire per quale motivo il cucciolo fosse in strada. Non era un post adatto a lui. La sua famiglia forse lo aveva perso e lo stava cercando, perché si capiva alla perfezione che non era un cane randagio: era troppo sano, troppo pulito, troppo abituato alla compagnia dell’essere umano. Ovviamente si avvicinò subito al cucciolo per cercare di aiutarlo.

Ritornato il giorno seguente, lo vide sempre nello stesso posto. Era strano. Si disse che se fosse passato di lì una terza volta e lo avesse ancora visto, allora sarebbe intervenuto per aiutarlo. E ha mantenuto la parola, perché è passato per la terza volta e lo ha trovato sempre lì. Allora si è deciso a prenderlo in braccio, per portarlo via con se. Non era tranquillo a saperlo lì in pericolo.

Un video spiega perfettamente la sua storia. Portato a casa, infatti, il cane è uscito con lui ed è tornato nel punto esatto in cui si erano incontrati per tre volte di fila prima che fosse portato via per la strada. Doveva esserci un motivo per cui tornava sempre lì.

Mentre si trovavano lì e il giovane si chiedeva il perché di quel ritorno nel luogo in cui lo aveva visto le prime volte, un’anziana signora si avvicinò al cucciolo e gli chiese: “Sei ancora qui”. E allora il ragazzo decise di chiederle se poteva raccontargli la sua storia.

La donna raccontò al giovane la tragica storia del cucciolo, che aveva perso sua mamma proprio lì. La mamma era stata vittima di un incidente proprio in quel posto dove il cucciolo tornava sempre. Il giovane a maggior ragione decise di adottare quel cagnolino, per fargli dimenticare il suo passato e salvarlo dalla stessa fine della sua mamma.