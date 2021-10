Cane si siede davanti alla TV e cerca di non addormentarsi: il video è esilarante

Cosa fare se il cane si siede davanti alla tv, proprio mentre tu stai guardando il tu programma, e cerca di non addormentarsi, ma proprio non ce la fa a resistere a quegli occhi che si chiudono? Ne vien fuori un siparietto simpatico e divertente che è al centro di un video che è stato pubblicato su YouTube diventando virale in poco tempo.

Fonte foto da Facebook di Care Morse

Loki è un bellissimo cucciolo che vive a Pasadena, in California, negli Stati Uniti d’America, insieme al suo tutor, Care Morse. Quando vuole qualcosa sa sempre come ottenerlo. E non si ferma, ovviamente, fino a quando non ha quello che desidera con tutto il suo cuore.

Il canale YouTube ViralHog ha pubblicato un video che lo deve protagonista, mentre si trova a casa insieme alla sua tutor. Si vede che vorrebbe andare a dormire. E fa tutto quello che è in suo potere per farlo capire a chi è in casa con lui.

Loki ha sonno. Non ne può più di stare sveglio. Si avvicina alla tutor e decide di farglielo capire in qualche modo. Nel video lo si vede proprio di fronte al televisore, con gli occhi stanchi, che si chiudono da soli.

Il suo guardo è adorabile, cerca di convincere chi ha il telecomando in mano di spegnere tutto e andare a letto. O almeno di cambiare canale, perché forse il programma che sta guardando è alquanto noioso.

Fonte foto da Facebook di Care Morse

Il cane si siede davanti alla tv e non ne vuole sapere di andar via

Si vede che il cane giudica la proprietaria per aver messo un canale con un programma noioso, come commenta Care Morse:

Il mio cane giudica il mondo intero (in realtà era esausto e combatteva il sonno con artigli e denti).

Fonte foto da video YouTube di ViralHog

Chissà se poi lo ha portato a letto.