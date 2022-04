Questo è un vero e proprio miracolo e ha come protagonista un cane sopravvissuto a Bucha, la città ucraina dove l’esercito di Kiev ha trovato una fossa comune con centinaia di cadaveri di civili innocenti. Non si sa come il cucciolo abbia vissuto fino a oggi. Ma il poliziotto che lo ha trovato ha deciso di adottarlo e di dargli una casa per sempre, sicura e amorevole.

Lo hanno ribattezzato Bucha, come la città ucraina dove un poliziotto lo ha ritrovato nascosto dentro un’auto completamente distrutta dopo un bombardamento. Nessuno sa come abbia fatto a sopravvivere, tutto solo in mezzo a quelle macerie e ai pezzi di vetro dei finestrini esplosi.

Il cane ha trovato riparo dalle esplosioni delle bombe sotto il sedile del passeggero, nello spazio di fronte. Qui il cucciolo è sopravvissuto all’inferno di Bucha, città dove l’esercito russo ha compiuto violenze e crimini davvero inauditi, che oggi sono sotto gli occhi di tutti nel mondo.

Il cane è un incrocio con un Husky. Lo ha trovato nascosto in quell’auto semi distrutta durante il pattugliamento della zona Alexey Sidorenk, agente di polizia di Kiev. Quando ha controllato dentro l’auto è rimasto sorpreso di trovare un cane sopravvissuto al bombardamento.

Il cane era stanco, provato, impaurito. Dormiva sopra schegge di vetro. Ma quando il poliziotto si è avvicinato non ha protestato e ha posato anche per un selfie con l’uomo che da lì a poco lo avrebbe portato in salvo. Chissà cosa ha vissuto in questi giorni da solo.

Il cane sopravvissuto a Bucha avrà una nuova casa per sempre

L’agente di polizia ha portato Bucha dal veterinario: per i medici le sue condizioni di salute non erano preoccupanti.

La cagnolina ha trovato poi riparo a casa della famiglia dell’agente, che ha deciso di adottare la piccolina.