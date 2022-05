Questa è una storia davvero commovente che ha per protagonisti un cane sordo e cieco e il suo nonnino umano. I due, purtroppo, hanno dovuto vivere lontani per un anno intero, a causa della pandemia da Covid che ha tenuto distanti le persone (e gli animali) per troppo tempo. Quando i due si sono rivisti, però, il cagnolone ha riconosciuto subito l’uomo. Ed è stata grande festa.

Bitsy è il cane che Hayden Krystal ha portato a casa 5 anni fa. Steve, suo padre, era molto preoccupato per quella adozione. La cucciola di cane, che aveva solo 5 settimane di vita, infatti, era sorda e cieca. Ma in breve tempo l’uomo ha cambiato idea e si è affezionato in modo impressionante a Bitsy.

La prima cosa che ha fatto quando l’ho portata a casa è andare subito verso il piatto del cibo e mangiare fino a quando non è svenuta.

Bitsy era una cagnolina forte e coraggiosa, piena di energia. Non aveva bisogno di nessun aiuto, come Steve aveva ipotizzato dopo essere venuto a conoscenza delle sue condizioni di salute. Sapeva cavarsela da sola. E con la sua mamma umana ha viaggiato per tutti gli Stati Uniti, facendo con lei anche escursioni, canoa, skateboard.

Bitsy è il cane più dolce, amorevole e leale del mondo. Lei è audace e impertinente e ama l’avventura!

Cane sordo e cieco ritrova nonno Steve dopo un anno ed è subito festa

Steve Hayden ha subito amato quel cane e i due trascorrevano sempre tanto tempo insieme. Purtroppo le restrizioni Covid li hanno tenuti lontani per troppo tempo. Ma dopo un anno la famiglia ha potuto riabbracciarsi. Steve era preoccupato che Bitsy non lo avrebbe riconosciuto. Ma non doveva temere nulla.