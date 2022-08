Il proprietario lo aveva lasciato al sicuro, mentre era andato a fare surf. Era in vacanza con il suo miglior amico peloso e voleva sfidare le onde, senza doversi preoccupare del cucciolo che lo avrebbe aspettato a riva. Pensava di ritrovarlo al suo ritorno, ma improvvisamente il cane sparisce dal camper dove il suo papà umano lo aveva lasciato. Che fine aveva fatto?

Era l’estate del 2021 quando Ole, un turista tedesco di 32 anni, si trovava in vacanza con la sua Charlie in Galizia, nel nord della Spagna. Ole l’aveva lasciata nel camper usato per le vacanze, per poter andare a fare un po’ di surf, viste le bellissime onde di quel giorno. Al giornale locale La Voz de Galicia, il giovane ha detto:

Non so cosa sia successo. Sono andato a fare surf alle due del pomeriggio. Ho lasciato il mio cane nel camper e un’ora e mezza dopo, quando sono tornato, non c’era più.

Mentre Ole era in acqua sulla sua tavola da surf, qualcuno si era avvicinato al camper e aveva forzato la serratura del veicolo, per portarlo via. Senza accorgersi che Charlie, il cane del turista tedesco, era dentro, con tutta probabilità a schiacciare un pisolino.

Ho cercato la mia cagnolina ovunque… Anche in montagna, ma non c’era traccia di lei.

Ole era disperato: aveva perso il suo cane e il suo camper ed era in una terra straniera. Per fortuna però nella disperazione di quel giorno ha trovato persone molto gentili che si sono occupate di lui, dandogli da mangiare, da bere e da vestire, visto che non aveva più niente.

Cane sparisce dal camper: Charlie ritrovata 4 ore dopo grazie ai social

Quattro ore dopo, anche grazie alla pubblicazione della foto di Charlie su Facebook e Instagram, finalmente la bella notizia: Ole ha potuto riabbracciare la sua adorata cagnolina.

I volontari dell’associazione COMETA avevano visto il cane, abbandonato dopo il furto con un po’ di acqua.