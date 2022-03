I cuccioli sono i nostri migliori amici su questa terra. E anche quando la morte ci separa. Sia se sono loro ad andare sul ponte dell’Arcobaleno, sia se sono le persone ad andare in cielo, l’amore dura per sempre, anche in seguito alla separazione terrena. Come il cane che sta sulla tomba dell’anziano signore anche se non viveva con lui, ma magari lo conosceva: tre giorni dopo il funerale commuove ancora tutti quanti.

Questa storia ci arriva da Rio Negrinho, un Comune del Brasile, che si trova nello Stato di Santa Catarina, parte della mesoregione del Norte Catarinense e della microregione di São Bento do Sul. Una storia decisamente commovente che ha per protagonisti un cucciolo e un uomo anziano

L’uomo, purtroppo, un anziano signore, è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari, a tutte le persone che lo hanno amato in vita. E che continueranno ad amarlo anche dopo la sua morte. Tutti sono rimasti stupiti di vedere quel cane: nessuno della famiglia lo conosceva.

Il 2 novembre scorso il cucciolo ha accompagnato il corteo funebre nella città brasiliana. I famigliari del defunto e la comunità locale erano senza parole di fronte a questa dimostrazione d’affetto. Che non è assolutamente terminata dopo la sepoltura. Anche se nessuno sa di chi fosse il cane.

La veglia funebre per l’82enne Maurilio Leffer da Silva ha commosso tutti quanti, come raccontato dalla stampa locale. Il cane ha deciso di seguire il feretro fino al cimitero Jardim Parque da Colina. che si trova a 50 metri dalla cappella del quartiere.

Cane sta sulla tomba dell’anziano signore venuto da poco a mancare

Dopo che la bara è stata deposta nella tomba, gli addetti delle pompe funebri hanno notato che il cane non si è mosso da lì mentre sistemavano le corone di fiori.

Il cane ha sorpreso sia noi all’impresa di pompe funebri che tutti i presenti alla sepoltura. Ha davvero dimostrato che la frase ‘il cane è il migliore amico dell’uomo’ è vera e ha perfettamente senso.