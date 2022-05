Questa è la storia tristissima di Pippo, un cane stanco di vivere in un canile. Per lui ci vorrebbe una casa per sempre che sappia accoglierlo e ridonargli quella sua voglia di sorridere alla vita che ha perso da tempo, costretto a rimanere tutto solo. I volontari fanno di tutto per aiutarlo a trovare una famiglia adottiva amorevole.

Fonte foto da Facebook

Pippo soffre molto, come hanno detto i volontari che si prendono cura di lui in un appello che deve essere assolutamente condiviso. Il cane ha bisogno di una famiglia che si prenda cura di lui. Ha sei anni e vive da tempo in un rifugio nel quale però non riesce a sopravvivere bene.

Il mix di segugio maremmano si trova in canile da sei mesi. E da allora soffre, sia nel fisico sia nel cuore. Viso, espressione, occhi sono cambiati profondamente da quando si trova in canile. Ha anche iniziato a perdere peso, non riesce a reagire a quella vita che non riesce a sopportare.

Pippo dal punto di vista fisico gode di ottima salute. Lo hanno sterilizzato e vaccino e non c’è pericolo che abbia la Leishmania. Fa fatica a trovare una casa per sempre anche se è buono e socievole e non vede l’ora di condividere casa e vita con una famiglia amorevole.

Il cucciolo cerca qualcuno che possa pendersi cura di lui per sempre. Non vede l’ora di lasciare il rifugio dove i volontari si prendono cura di lui in modo amorevole, ma quello di cui ha bisogno è di uscire di lì e avere una casa che possa davvero essere sua.

Fonte foto da Facebook

Cane stanco di vivere in canile cerca una famiglia: condividiamo tutti l’appello

Pippo si trova in Calabria e il rifugio che lo ospita lo affiderà solo a chi si dimostrerà interessato e compilerà il questionario conoscitivo. In seguito ci saranno dei colloqui pre e post affido.

Fonte foto da Facebook

Per chi volesse avere informazioni per dare una possibilità a Pippo, i numeri da chiamare sono i seguenti: 3498047157 e 3409110428.