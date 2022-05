Cane sui binari, due ragazzi per salvarlo vengono travolti da un treno

Dall’Argentina ci arriva una storia davvero straziante. Due ragazzi hanno perso la vita mentre tentavano di salvare un povero cagnolino, travolti da un treno mentre si trovavano sulle rotaie. Avevano visto un cane sui binari che non riusciva a mettersi in salvo da solo e subito avevano deciso di intervenire. Ma purtroppo sono morti nel tentativo di aiutarlo.

Le due giovani vittime sono due ragazzi di 7 e 11 anni, investiti da un treno mentre cercavano di salvare un cucciolo che era rimasto intrappolato in un binario. La terribile tragedia che ha sconvolto tutta l’Argentina ha avuto luogo tra le stazioni di Sol y Verde e Derqui, in località José C Paz, una città dell’Argentina, situata nella provincia di Buenos Aires.

I media argentini hanno riportato in tutto il mondo la tragica notizia, ascoltando anche alcune testimonianze di abitanti del luogo che hanno purtroppo assistito impotenti alla tragedia che si è consumata. A perdere la vita due ragazzini dal cuore d’oro.

Secondo quanto riportato da alcuni testimoni presenti al momento della tragedia, i due ragazzini, i cui nomi non sono stati resi noti, stavano giocando con il cane vicino ai binari della ferrovia. Il cucciolo però si sarebbe allontanato, rimanendo bloccato tra i binari.

I due giovani ragazzi hanno subito deciso di intervenire per aiutarlo, perché era in pericolo. Così hanno raggiunto il binario dove era rimasto intrappolato, ma non hanno fatto in tempo a mettere in salvo il cucciolo, perdendo la vita a causa di un treno che sopraggiungeva ad alta velocità.

Per salvare il cane sui binari, i due ragazzini di 11 e 7 anni perdono la vita

I ragazzi non hanno fatto in tempo a prendere il loro cane e a scappare. Il treno ad alta velocità li ha presto raggiunti. Il macchinista non ha potuto far niente per evitarli: ha tentato di frenare ma inutilmente.

I due ragazzini di 7 e 11 anni e il loro cane hanno così perso tragicamente la vita.