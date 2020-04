Cane supplica i soccorritori di portarlo via da tutto quel dolore (VIDEO) Il povero cane strisciando e piangendo chiedeva e supplicava i suoi soccorritori di portarlo via da quel dolore

Leonard era un povero cagnolino che doveva aver visto l’inferno per supplicare in quel modo, strisciando e piangendo, i suoi soccorritori di portarlo via da tutto quel dolore. Il povero cagnolino viveva in condizioni davvero orribili: era stato abbandonato da persone prive di cuore, che lo avevano trattato come immondizia. Causandogli ferite sul corpo e nel cuore.

Il povero Leonard aveva grossi lividi sulla pelle, a causa dei parassiti che praticamente se lo stavano mangiando. Il cucciolo randagio da tempo viveva in strada e vagava in cerca di qualcuno che potesse aiutarlo magari con qualcosa da mangiare o anche solo una piccola carezza per poter trovare un po’ di conforto.

Leonard è stato poi salvato da un gruppo di soccorritori: era malnutrito, con la pelliccia tutta aggrovigliata e con uno sguardo così triste che chiedeva aiuto. Li implorava di portarlo via da tutto quell’orrore.

Leonard era in condizioni di salute molto delicate: le zampe erano così gonfie da non riuscire nemmeno a camminare, era pieno di pulci e soffriva anche di scabbia. Il cane ha ricevuto subito tutto l’aiuto di cui aveva bisogno. I veterinari del centro medico dove è stato portato gli hanno dato del buon cibo e gli hanno fatti dei bagni. Non appena ha iniziato il suo percorso di recupero, i miglioramenti si sono subito visti.

Leonard si faceva trattare e coccolare finalmente felice di aver trovato persone di buon cuore pronte a prendersi cura di lui. A differenza degli esseri umani che lo avevano abbandonato senza mai voltarsi indietro.

Grazie ai bagni speciali che gli sono stati fatti, è tornato in salute, anche se era molto magro. Con la dieta giusta, però, il piccolo cagnolino ha ripreso peso e vitalità. Ed era un cane davvero bellissimo.

Leonard pian piano ha aperto il suo cuore e si è reso conto che nel mondo c’erano persone di buon cuore. E in poco tempo ha trovato la sua famiglia!