Questa è la storia di Lucky, un cucciolo davvero fortunato che ha incontrato una persona di buon cuore che ha cambiato per sempre la sua vita. Per questo il cane sveglia tutti i giorni l’uomo che gli ha salvato un occhio, salvandogli la vista e la vita, per mostrargli tutta la sua gratitudine. E tutta la sua felicità perché è parte della sua vita.

Alejandro Palomas ha deciso di raccontare sul suo profilo su Twitter la sua storia da quando ha incontrato il cane Lucky. E di un gesto che il cucciolo fa ogni mattina per dirgli quanto è grato di quello che lui ha fatto per aiutarlo in un momento di difficoltà.

Tutti i giorni alle 9,30 Lucky bussa alla porta di casa mia con il naso, entra e si dirige nella camera dove io sto dormendo. Mi sveglia dolcemente, e io lo ringrazio con delle carezze.

Alejandro Palomas è un scrittore che vive a Barcellona, in un’area rurale dove spesso incontra cani randagi o che vagano da soli. Il premio Nadal 2018 da tempo vedeva Lucky, cane del vicino, passare a chiedere del cibo.

Un giorno, però, sembrava strano. Emetteva raccapriccianti guaiti di dolore. E teneva sempre un occhio chiuso. Qualcuno gli aveva sparato una pallottola dritto nell’occhio. E lo aveva lasciato lì agonizzante e in pericolo di vita.

L’uomo lo ha portato subito dal veterinario, anche se lui non era d’accordo. Rischiava di perdere l’occhio, ma il veterinario che lo ha operato ha compiuto il miracolo.

Da quel giorno, ogni giorno alla stessa ora in cui Alejandro lo ha salvato, Lucky va a ringraziarlo di persona.