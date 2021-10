Come si fa a dimenticare un membro della famiglia al mercato? È quello che è successo a una ragazza uscita di casa con il cucciolo e rientrata senza averlo più con sé. Mentre la mamma rimproverava la figlia, ecco il colpo di scena che non ti aspetti. Il cane torna a casa da solo in moto taxi. Ma come ha fatto?

Fonte foto da Instagram di apfata_yosi

Yosi Sheyla Apfata vive a Ica, una città del Perù. A giugno scorso ha deciso di pubblicare sui social network il racconto di una storia davvero incredibile. Per fortuna è a lieto fine, ma le cose potevano andare decisamente diversamente.

Yosi ha una sorella. Quel giorno aveva deciso di andare a fare un giro al mercato portandosi dietro il cucciolo di casa. Sulla strada del ritorno non si è però accorta di aver lasciato il cane al mercato. E quindi si è presentata a casa senza il peloso.

Mentre la madre rimproverava la ragazza per l’accaduto, cco che qualcuno ha suonato alla porta. Era il cane di famiglia a bordo di un moto taxi guidato da un ragazzo che conosce bene la famiglia.

Il giovane aveva riconosciuto il cane per strada e non solo lo aveva soccorso, ma lo aveva anche riportato a casa sano e salvo. La giovane ovviamente ha pagato l’autista per la corsa fatta per restituire il cucciolo.

Fonte foto da video TikTok di sunset_181996

Cane torna a casa da solo, il video diventa virale

Yosi si trovava alla finestra del secondo piano di casa loro e ha registrato tutta la scena. Come se nulla fosse il cane è sceso scodinzolando dalla vettura, grato di essere di nuovo al sicuro a casa.

Fonte foto da video TikTok di sunset_181996

La pubblicazione ha ottenuto oltre 1,6 milioni di visualizzazioni, 82.000 reazioni e centinaia di commenti.