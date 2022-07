Garbi era destinato a morire di stenti, abbandonato al suo destino da persone prive di scrupoli che non hanno mai avuto a cuore la sua felicità. Il cane trovato in campagna in punto di morte dai volontari non sperava più in un futuro degno di essere vissuto. Ma ha dovuto cambiare idea quando ha incontrato persone di buon cuore disposte ad aiutarlo.

I volontari dell’OIPA (Organizzazione Internazionale Protezione Animali) hanno raggiunto Garbi appena in tempo. Si trovava nelle campagne intorno alla città di Palermo, in Sicilia, abbandonato al suo triste destino. Ancora pochi istanti e sarebbe morto di stenti.

Era in evidente stato di agonia. Il suo proprietario, del quale ancora non si conoscono le generalità, lo avrebbe abbandonato in zona. E lui avrebbe iniziato a girare intorno alla città di Palermo, nelle campagne, arrivando a essere così stanco da rischiare la vita stessa.

I volontari lo hanno trovato con la pelliccia completamente ricoperta di fango, pieno di insetti, in condizioni igieniche davvero terribili. Per fortuna ha incontrato sulla sua strada, prima che fosse troppo tardi, uno dei membri dell’Oipa che opera in Sicilia.

Un incontro casuale che gli ha letteralmente salvato la vita. Chi lo ha aiutato non poteva credere ai suoi occhi, anche perché Garbi era davvero anziano e anche malato e le sue condizioni di salute sono state aggravate dal completo stato di abbandono. Dovrebbe avere 12-14 anni circa.

Cane trovato in campagna in punto di morte: ora Garbi è al sicuro

Garbi ora sta bene e al sicuro. Lo hanno pulito, lavato, curato per i parassiti che aveva sulla pelle e lo hanno riportato in vita. Garbi è felice di essere tornato a vivere.

Si cerca ora una casa per sempre per aiutarlo a vivere serenamente gli ultimi anni della sua vita. Mentre le forze dell’ordine indagano per capire chi possa aver compiuto un gesto così crudele.