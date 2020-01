Cane trovato nel deserto subisce una trasformazione incredibile Un povero cane scartato e trovato da solo nel deserto arriva a subire una trasformazione che ha semplicemente dell'incredibile

Dorothy è un cane che ha cominciato la vita in salita. Non è stato facile per questo Cocker Spaniel, che è stato trovato a vagare tutto solo soletto, pieno di paura, con tante ferite e abbandonato a bordo strada nel deserto. La sua trasformazione dopo che qualcuno di buon cuore lo ha salvato ha semplicemente dell’incredibile.

A salvare il povero Cocker Spaniel sono stati i soccorritori di JJ Woofin Paws. Il cane abbandonato era messo così male che non riuscirono subito a stabilire se fosse un maschio o una femmina. Ma i volontari avevano il sospetto che fosse una femminuccia e così hanno deciso di chiamarla Dorothy. Indovinando il suo sesso nonostante non fosse così ben visibile.

Nonostante tutto quello che aveva passato, Dorothy non smetteva di scodinzolare a tutti coloro che avevano a che fare con lei. La sua pelliccia era così sporca da avere incastrati insetti morti, fili telefonici, bastoncini. Quando cercavano di toccarla piangeva dal dolore. Grazie alla visita del medico veterinario, i soccorritori hanno potuto scoprire che la poverina era piena di ferite.

Così l’hanno sedata per farle un bel bagno e per raderle il pelo. Diverse ore dopo è emerso un cane che non assomigliava per niente a quello che era stato trovato dai soccorritori tutto solo nel deserto, abbandonato a un triste destino se non fossero intervenuti appena in tempo. E per loro gioia il veterinario confermò che si trattava di una femminuccia. Quindi Dorothy era un nome perfetto.

Dorothy adesso iniziava a fidarsi dei suoi soccorritori. Dopo che si è ripresa completamente, la Cocker di tre anni ha facilmente trovato una nuova casa per sempre e una famiglia che le farà dimenticare tutti i traumi che ha subito quando era una cucciolotta. O almeno questo è quello che le auguriamo, perché davvero se lo merita.