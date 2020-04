Cane usato per anni per la riproduzione viene abbandonato nella spazzatura Questo povero cane per anni è stato sfruttato per la riproduzione. Quando non è stato più ritenuto necessario è stato buttato nei rifiuti

Trattato come un rifiuto, abbandonato nell’immondizia quando non serviva più, come se fosse un oggetto da buttare via perché ritenuto inutile. Rocky è un cane che a lungo tempo è stato utilizzato per la riproduzione. E poi è stato gettato tra i rifiuti,

La storia di Rocky è davvero molto triste. Tutta la sua vita l’ha trascorsa in una cuccia buia, senza avere la gioia dell’amore di un padrone. Era solo e disperato. Ogni giorno della sua vita è stato un giorno di sofferenza, in quello che era un vero e proprio inferno in terra. Ha vissuto a lungo in solitudine, da solo, senza poter mai interagire con un essere umano o con un altro animale. Sfruttato, abusato, usato, come se fosse un oggetto, da buttare poi via quando non serve più.

Chi doveva badare a Rocky, in realtà lo trattava come spazzatura. Erano persone molto crudeli: l’unico motivo per cui tenevano il cane era per guadagnarci. Lo facevano accoppiare molto spesso per produrre cuccioli di razza Yorkshire da rivendere al prezzo più alto possibile e al miglior offerente che c’era in circolazione.

Davvero senza cuore. Rocky passava le sue giornate così, senza poter mai contare sull’affetto di nessuno. Era solo al mondo. Gli davano solo del cibo perché non morisse. Nessuna carezza, nessun gesto d’amore, niente che potesse rendere più accettabile la sua condizione.

Per fortuna alla fine Rocky è stato salvato. Lo avevano gettato via in un contenitore dell’immondizia: chi lo aveva obbligato a riprodursi per anni lo aveva gettato via perché non ne aveva più bisogno. I soccorritori lo hanno subito portato dal veterinario: era paralizzato, ferito, con la schiena rotta, triste. Le sue condizioni di salute erano pessime.

Rocky ora ha trovato qualcuno che si prendesse cura di lui. E finalmente è amato ed è trattato con amore.