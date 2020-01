Cane viene adottato dopo che una foto pubblicata su Facebook lo mostra triste Un cane viene adottato dopo che il rifugio ha pubblicato su Facebook una foto che lo mostra in una condizione di tristezza che spezza il cuore

Molto spesso ci imbattiamo nelle foto pubblicate sui social network dai rifugi che così tentano di trovare casa e famiglia ai tanti animali randagi che ospitano nelle loro strutture. Questo è il miracolo di cui aveva bisogno un cane adottato dopo che qualcuno del rifugio dove viveva ha pubblicato su Facebook una foto che lo mostrava triste.

“Un’immagine vale più di mille parole. E per Ritter non è diverso”.

Questa la frase che accompagnava la fotografia del povero Ritter, che si trovava costretto a vivere da solo in un rifugio perché nessuno voleva adottarlo.

Così i volontari che si prendevano cura di lui ogni giorno con amore e dedizione, stanchi di vederlo così abbattuto, hanno deciso di tentare la via per il miracolo.

Gli hanno scattato una fotografia in cui appariva in tutta la sua tristezza, per poi postarla sui social network. Uno scatto che ha spezzato il cuore di tutti gli amanti dei cani. Diventando in breve tempo virale.

Ritter è un bulldog americano di quattro anni, che mostra in una foto tutta l’angoscia che provano i cani che vivono all’interno di un rifugio.

Per quanto amore possano ricevere dai volontari, non sarà mai come avere una casa calda e una famiglia amorevole che si prende cura di loro ogni giorno.

Quel dolce cagnolone, come molti altri nelle sue condizioni, ha solo bisogno di qualcuno che possa amarlo e al quale donare tutto il suo affetto incondizionato.

La Humane Society per Hamilton County, in Indiana, ha cercato di cambiare le sue sorti, pubblicato la sua foto su tutti i canali social, sottolineando che quella è la realtà che gli animali dei rifugi affrontano ogni giorno.

Uno scatto che vale più di mille parole e che spezza il cuore e fa sprofondare in un grande senso di disperazione.

Grazie al potere dei social media e a più di 3mila condivisioni, Ritter ha trovato la sua casa per sempre.