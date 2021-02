Cane vittima di incidente, cosa fanno due ragazzi quando lo trovano

Questo povero cane vittima di incidente stradale ha disperato bisogno di aiuto. Chi lo ha investito non si è nemmeno fermato per soccorrerlo e la sua famiglia ha difficoltà a pagare le spese veterinarie. Così i suoi piccoli amici umani fanno di tutto per aiutarlo, mettendosi a lavorare duramente per poterlo vedere tornare in forma.

Fonte Pixabay

Questa è la storia di Pelusa e di una famiglia che ha a cuore la salute del suo cane più di ogni altra cosa al mondo. Qualche settimana fa purtroppo il cane è stato vittima di un incidente stradale.

Il proprietario dell’automobile nemmeno si è fermato per controllare le sue condizioni di salute. Dopo aver investito Pelusa semplicemente ha proseguito la sua strada come se niente fosse.

Pelusa vive a San José de los Arroyos (Paraguay), insieme ai suoi proprietari Moisés e Josué Fernández, due fratellini che per aiutarla si sono messi a vendere “limonata”.

La loro non è proprio limonata, ma yuyitos, una bevanda che si ottiene da questa pianta selvatica che viene schiacciata e servita con acqua e zucchero, al posto del limone. Le vendite servono proprio ad aiutare la famiglia a sostenere le spese per le cure di Pelusita.

Bambini aiutano a pagare le spese per il cane vittima di incidente

I piccoli erano proprio alla loro bancarella con Pelusita quando è stata investita lo scorso 31 dicembre. E adesso sono tornati lì per raccogliere soldi per pagare gli interventi chirurgici necessari.

Sady Ruiz Díaz ha pubblicato un post su Facebook per richiedere un aiuto per Pelusa e i suoi giovani proprietari.

Moisés e suo fratello minore Josué Fernandez, nativi di San José de los Arroyos, sono ogni giorno al loro stand degli yuyitos accompagnati dalla loro piccola compagna Pelusita. Purtroppo, il 31 dicembre, hanno investito il piccolo compagno. […] Vi invito a comprare i migliori yuyitos per tereré di questi bambini coraggiosi che adorano Pelusita. Il suo posto si trova sulla Route II km 104, di fronte all’officina Coronel.

Forza!