Questa è la storia di un cane vivo chiuso in una valigia e abbandonato nel centro della città brasiliana di Cabreúva. Per fortuna i passanti, incuriositi dalla presenza di quel bagaglio lasciato lì in mezzo alla strada incustodito, hanno lanciato l’allarme. Ora il cucciolo sta bene ed è in buone mani, ma chi può aver compiuto un gesto del genere?

Siamo a Cabreúva, comune del Brasile nello Stato di San Paolo, parte della mesoregione Macro Metropolitana Paulista e della microregione di Sorocaba. Nel centro della cittadina a 70 km da San Paolo, che conta 40mila abitanti, qualcuno ha lasciato una valigia abbandonata.

L’allarme è subito scattato, anche per paura che potesse trattarsi di un ordigno o un oggetto pericoloso. All’interno, però, gli agenti hanno scoperto un cane bianco e nero. Che per fortuna era ancora vivo, nonostante abbia rischiato seriamente di morire.

Chi si è accorto della sua presenza ha subito avvertito i volotnari dell’associazione Creadoca, che operano sul territorio per aiutare gli animali in difficoltà. A rispondere alla chiamata è stata Rubenia, una volontaria che ha chiesto anche l’intervento della protezione civile perché il cane era spaventato e agitato.

Non sappiamo quanto tempo è rimasto dentro quella valigia, è stato portato dal veterinario di Creadoca e sta bene, non ha ferite.

La volontaria ha già sporto denuncia contro ignoti. E inoltre ha deciso di occuparsi lei del povero cagnolino.

Cane vivo chiuso in una valigia va a vivere con la volontaria che lo ha salvato

La Protezione Civile locale ha già acquisito i video delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona del ritrovamento del cane. Lo scopo è trovare chi possa aver abbandonato il cucciolo.

Si cercano anche testimoni. Se qualcuno dovesse aver visto qualcosa quel giorno è pregato di contattare subito gli agenti. Per poter così risalire all’identità del criminale che ha messo a rischio la vita del povero cane.