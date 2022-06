La polizia locale ha salvato alcuni cani abbandonati in una casa di Marcianise, un Comune in provincia di Caserta, in Campania. Quando sono entrati nell’abitazione hanno trovato i poveri animali in forte stato di denutrizione. E tra l’altro costretti a vivere tra rifiuti e i loro stessi escrementi. Come stanno adesso i cani salvati?

Chi doveva prendersi cura dei due cani ha semplicemente abbandonato la propria casa, in un condominio di Marcianise, in via Marte, lasciando indietro un Pit bull e un meticcio. Non ha pensato a loro, lasciandoli in condizioni disastrose.

I due cani hanno dovuto vivere, per chissà quanto tempo, in totale degrado, in mezzo a rifiuti ed escrementi. Erano denutriti, senza cure, senza cibo, senza acqua. Non sarebbero sopravvissuti a lungo. Per fortuna la Polizia di Stato è intervenuta per prestare soccorso ai due poveri cani abbandonati.

A lanciare l’allarme, visto che l’odore era diventato insopportabile, i vicini di casa, che hanno chiamato la Polizia di Stato. Gli agenti del commissariato di Marcianise hanno prontamente risposto alla chiamata, scoprendo che i residenti ogni tanto davano del cibo alle due povere creature.

Già in passato i vicini di casa, che erano a conoscenza della situazione ma non potevano entrare in casa per liberarli, avevano chiamato altri enti. Ma nessuno era mai intervenuto per liberare i due cani abbandonati senza pietà del loro proprietario.

Fonte foto da Pixabay

Cani abbandonati in casa a Marcianise salvati grazie alle segnalazioni dei vicini

La Polizia ha subito chiamato anche il servizio veterinario dell’Asl di Caserta, che ha preso in affidamento i due cani. Ora saranno curati e quando sarà possibile si provvederà a darli in adozione. Questa volta a persone degne di fiducia.

Intanto la polizia cerca il vecchio proprietario dell’appartamento, un uomo di 70 anni che sicuramente verrà denunciato per abbandono e maltrattamento di animali.