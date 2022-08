Questa è la storia di due poveri cani abbandonati in strada a Detroit, destinati a morire. Rappresentavano un pericolo anche per gli automobilisti che avrebbero potuto transitare in quella via spesso frequentata da auto e mezzi pesanti. Per fortuna i soccorritori sono intervenuti appena in tempo per poterli portare in salvo e dare loro una seconda possibilità di vita dopo l’abbandono.

Il gruppo di soccorso locale si chiede chi abbia potuto lasciare morire due casi nella zona a ovest del centro di Detroit, vicino a un campo aperto tra Trinity Street e West Outer Drive. La scoperta dei volontari di Rebel Dogs Detroit ha lasciato tutti senza parole, Questo il racconto di Juniper Fleming:

Abbiamo ricevuto una chiamata da un agente che diceva che c’erano due cani che avevano bisogno di essere salvati. Ci siamo precipitati e volevamo vedere cosa potevamo fare per dare un a mano e aiutare.

L’uomo dice che è stato un miracolo il loro salvataggio:

Uno di loro era in una gabbia e l’altro era legato vicino alla gabbia. Quello all’interno della cassa chiusa abbaiava molto, era reattivo e molto spaventato. E aveva anche diverse lesioni e ferite sparse in tutto il corpo.

I volontari hanno deciso di chiamarli Crop Top e Buffalo. Non è raro che in questa zona vengano abbandonati degli animali, destinati a morte certa.

Fonte foto da Pixabay

Cani abbandonati in strada a Detroit, per fortuna ora sono in buone mani