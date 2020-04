Cani abbandonati inseguono le auto dei militari e vengono adottati (VIDEO) Alcuni cani abbandonati inseguono le auto dei militari e hanno il loro lieto fine: vengono tutti adottati

Dalla Bolivia ci arriva una bellissima storia a lieto fine per dei cani randagi che sono stati salvati dalla strada. Si sono infatti messi a seguire un’auto dei militari e i soldati, di fronte a tanta tenerezza, non hanno potuto far altro che caricarli sul mezzo e adottarli.

Su Facebook è stata pubblicata una foto che ha attirato l’attenzione di tutti quanti. Ci troviamo in Bolivia e due cani di strada hanno deciso di seguire un mezzo militare che passa per la via.

Non li hanno lasciati per nessuna ragione al mondo. Si sono messi dietro a quella camionetta e non hanno mollato la presa, certi che quella volta per loro ci sarebbe stato un lieto fine. E infatti così è stato.

A un certo punto, infatti, i cani, forse stanchi di seguire a piedi quel mezzo militare, hanno iniziato a saltargli intorno, come a voler salire sull’auto che percorreva a una velocità moderata le strade di Tupiza, in Bolivia. I militari non sono rimasti indifferenti e hanno deciso di dare ai cani una mano per salire a bordo. Ma la loro generosità non si è limitata a questo.

Questi soldati dal cuore d’oro sono stati elogiati con parole d’ammirazione sui social network per un gesto che davvero fa bene in questo periodo in cui ci sembra che tutto vada storto e che l’umanità abbia preso una strana piega. Aiutandoli a salire a bordo e portandoli con loro, sicuramente per adottarli e assicurare un futuro migliore di quello vissuto in strada, hanno compiuto un piccolo grande miracolo.

In molti si sono chiesti che fine ha fatto quel cane… ebbene eccolo… sta benissimo e vive con i suoi nuovi umani, i militari…

Ci fossero più persone come loro al mondo non dovremmo mai più raccontare di cani costretti a vivere in strada, costretti a recuperare il cibo nei rifiuti e che ogni giorno rischiano di morire. Grazie di cuore per quello che avete fatto ragazzi, che sia d’esempio per tutti!