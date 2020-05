Cani aspettano per settimane fuori dall’ospedale per rivedere il proprietario Due cani hanno aspettato per settimane fuori dall'ospedale per rivedere il proprietario che si trovava ricoverato dentro

Siamo ad Agudo, un comune che si trova all’interno del Rio Grande do Sul. Da questa città ci arriva la storia straziante di due cani che sono rimasti per settimane fuori da un ospedale per poter rivedere il loro proprietario che si trovava ricoverato all’interno della struttura. Loro volevano solo stargli accanto.

Princess e Scooby sono due cani che hanno trascorso circa due settimane di fronte all’ingresso dell’Hospital Agudo.

Il personale della reception dopo qualche giorno ha scoperto che Princess era la cagnolina di un paziente che era arrivato nella struttura nello stesso giorno in cui lei e il suo compagno peloso si erano presentati lì davanti.

Un dipendente della struttura ha contattato la veterinaria Maria Alice Altermann, che li ha portati nel suo ambulatorio per lavarli e sistemarli per bene. Ma questo non era sufficiente.

Dopo aver ricevuto un certificato di igiene, hanno ottenuto il permesso di entrare all’interno dell’ospedale per fare visita al paziente ricoverato. Una grande gioia per tutti.

Sono stati portati all’interno di trasportini fino al letto dell’uomo malato, per potersi così ritrovare. Ovviamente non si sa chi sia il paziente e perché sia stato ricoverato, ma sono state divulgate le foto e la storia dei due cani. Il post sui social network è diventato virale in breve tempo.

“Abbiamo portato i cani in camera da letto. L’uomo subito ha cominciato a respirare meglio. I cani volevano salire sul letto e lui ha cominciato ad accarezzare Princess, che poi si è sdraiata ed è rimasta con lui”.

I cani hanno funzionato meglio di ogni medicina, dal momento che hanno avuto un effetto positivo sulla salute del paziente. E anche Princess e Scooby sono visibilmente più tranquilli.

Veterinari e personale medico erano particolarmente toccati da quella scena. E sono certi che questa reunion farà bene al paziente. E calmerà il cuore di quei poveri cuccioli.

Princess e Scooby sono curati dal personale medico fino a quando l’uomo non guarirà e verrà dimesso.