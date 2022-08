Perché i cani piangono quando vedono i padroni? Si tratta di un comportamento abbastanza comune per tutti i pets e gli esperti cercano di spiegare questo gesto, dando una motivazione alle “lacrime” che scendono dagli occhi di Fido e alla sua aria malinconica e triste che a volte accompagna l’incontro con i proprietari.

A volte capita che Fido si metta a piagnucolare e anche a produrre lacrime, quando rivedono i loro migliori amici umani. Magari sono stati separati per breve tempo o anche per lungo tempo. E la reunion con le persone che li hanno accolti nelle loro vite e nella loro casa è commovente per tutti.

I cani piangono e producono lacrime perché anche loro provano emozioni, come ha dimostrato uno studio condotto da alcuni esperti e pubblicato sulla rivista Current Biology. Gli scienziati spiegano che il contatto visivo tra cani e proprietari incoraggia i secondi a prendersi cura dei primi, mentre Fido si emoziona nel guardare le persone del cuore negli occhi a causa dell’ossitocina.

Questo è il primo rapporto che dimostra che l’emozione positiva stimola la secrezione lacrimale in un animale non umano e che l’ossitocina funziona nella secrezione lacrimale.

I cani possono alzare le sopracciglia interiori, una caratteristica che spinge gli esseri umani a prendersi cura di loro e, in particolare, a nutrirli. I ricercatori hanno misurato il volume delle lacrime prodotte da 18 cani nell’ambiente domestico con i proprietari, usando il test di Schirmer per misurare la produzione lacrimale.

Cani che piangono quando vedono i padroni: provano emozioni come noi

I ricercatori hanno scoperto che i cani producevano più lacrime quando in casa ritrovavano i proprietari, rispetto a quando erano da soli.

Prova ancora a dire che i cani non hanno un’anima o non hanno emozioni. Li provano eccome e lo dimostrano ogni giorno alle persone che occupano un posto speciale nel loro cuore.