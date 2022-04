Cosa ci fanno dei cani davanti all’ospedale? Sappiamo che la fedeltà degli animali è davvero incredibile. Sono leali e lo dimostrano anche nelle emergenze. Come fanno queste quattro creature che, dopo il ricovero del loro miglior amico umano, attendono fuori dalla struttura sanitaria con ansia per avere notizie del proprietario.

Fonte Pixabay

Questa incredibile storia ci arriva da Canoinhas, un comune del Brasile nello Stato di Santa Catarina, parte della mesoregione del Norte Catarinense e della microregione di Canoinhas.

Chi è passato di fronte all’ospedale della città si è sicuramente imbattuto nei cani di un signore, che lavora raccogliendo rifiuti da riciclare per strada, che è stato ricoverato nella struttura sanitaria. All’inizio di maggio l’uomo ha avuto dei problemi respiratori. Da allora i suoi quattro cani lo attendono di fronte all’ospedale in attesa del suo ritorno.

L’uomo si trova ricoverato da tempo all’ospedale Santa Cruz. Ma non ci è arrivato da solo: i suoi quattro cani erano con lui. I cani sono molto attaccati all’uomo che gira per la città con il suo carretto per raccogliere oggetti da riciclare. E lo hanno anche accompagnato in ambulatorio, non lasciando mai il posto e rimanendo accanto al carretto del proprietario.

La scena è straziante, come raccontato dall’assessore Tatiane Carvalho che, dopo aver appreso il caso, ha aiutato i quattro animali in questo momento difficile. La donna ha mobilitato molte persone per donare cibo e coperte.

I cani davanti all’ospedale in attesa commuovono tutti quanti

Persone di buon cuore hanno risposto alla richiesta di aiuto, commosse dalla situazione. Non potevano lasciare quelle creature fedeli da sole, bisognose di aiuto e di cure.

I cuccioli vengono curati dalla gente mentre il loro tutore è ancora ricoverato in ospedale, anche se pare che si stia lentamente riprendendo. Sperando che possano presto riunirsi a lui e tornare a vivere insieme.