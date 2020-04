Cani e telelavoro, ecco come Fido vive la quarantena Cani e telelavoro, ecco come Fido vive la quarantena insieme ai padroni: loro sono sicuramente felici di questa situazione

Cani e telelavoro, ai tempi del Coronavirus lavorare da casa può rappresentare un’opportunità, ma non sempre è facile inventarsi da zero lo smart working. Sia se in casa ci sono dei bambini, sia se ci sono animali domestici. Soprattutto i cani sembrano aver preso bene la cosa…

Migliaia di persone in tutto il mondo sono state costrette a modificare il loro stile di vita. E anche il loro modo di lavorare. Non si esce più da casa se non è strettamente necessario e si lavora dentro le mura domestiche.

Magari in tuta o addirittura in pigiama, se non ci sono videocall o conferenze che prevedono un nostro rigore. E accanto a noi Fido c’è sempre.

Ci permette di rilassarci e di concentrarci mentre cerchiamo di lavorare seriamente e duramente. Per chi non è abituato al telelavoro può essere un momento davvero difficile da affrontare, un’esperienza insolita, ma anche piuttosto stimolante, perché ci spinge a riorganizzarci. E per Fido è una gioia averci sempre intorno. Per Micio un po’ meno…

I cani hanno bisogno di attenzione. E noi abbiamo bisogno di loro per poterci rilassare e continuare la nostra vita. E non è insolito trovare in rete moltissime fotografie che ripropongono questa convivenza forzata che in realtà fa bene a entrambi. Certo a volte si è un po’ distratti da coccole e giochi!

Ma loro sanno sempre come farci tornare il sorriso, anche quando magari siamo un po’ preoccupati, inevitabilmente, per la situazione attuale.

Ci sono anche cagnolini che si presentano insieme a noi di tutto punto per le videocall!

Mentre altri sembrano stancarsi più di noi mentre siamo impegnati al computer.

Però se non ci fossero loro la nostra quarantena non sarebbe la stessa. Come faremmo senza quei musetti pieni d’amore e di affetto dedicati solamente a noi? Grazie di esistere.