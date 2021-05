I cani fanno una sorpresa alla mamma umana ricoverata in ospedale: “Ha pianto di gioia quando li ha visti”

I cani in ospedale sono un toccasana per i malati

Una delle cose più difficili da affrontare in questo periodo di pandemia da Coronavirus, è non poter andare a trovare i nostri cari. E questo non vale solo per le visite a casa, ma anche per quelle ospedaliere. Non solo di esseri umani. La mamma umana è ricoverata e i cani in ospedale le fanno visita affacciati alla finestra della sua camera.

Fonte Pixabay

È quanto successo a Joanna Hehir, una donna che vive ad Austin, in Texas. È stata ricoverata l’anno scorso in un nosocomio a causa di un’ulcera gastrica. Ma a causa delle restrizioni anti Coronavirus, non ha potuto vedere per parecchio tempo George e Fiona, i suoi due cani Pastore dei Pirenei a cui è molto legata.

John, il marito di Joanna, sapeva benissimo quanto fosse difficile da sopportare questa situazione, sia per lei che per i due suoi cani.

I due cagnoni, infatti, continuavano a correre avanti e indietro per casa, non capendo perché lei non fosse qui con loro. Per questo motivo John voleva tentare di portarli in sicurezza all’ospedale. Ma la missione sembrava essere quasi impossibile. Tuttavia, ad un certo punto, ha avuto un’idea geniale.

Inizialmente John aveva pensato di portare i cani nel parcheggio, in modo che Joanna potesse vederli dalla finestra. Tuttavia l’infermiera che si prendeva cura della paziente ha avuto un’idea migliore. Perché non farli rimanere fuori dalla finestra dell’atrio, decisamente più vicino a Joanna?

Fonte Twitter mypyrlife

Cani in ospedale: una sorpresa che scalda il cuore

John, il figlio e due cani sono andati a trovarla, con l’infermiera che si è occupata di tutte le pratiche burocratiche necessarie affinché il piano andasse a buon fine.

E così è stato: quando George e Fiona hanno visto la loro “mamma” umana, sono andati in visibilio. Joanna ovviamente non poteva abbracciarli, ma è stata così contenta di vederli da mettersi a piangere dalla gioia. E anche l’infermiera ha ammesso che si è trattato di un momento molto intenso per tutti loro.