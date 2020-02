Cani le salvano la vita scoprendo che ha il cancro I due cani di questa donna di 65 anni le hanno salvando la vita scoprendo che aveva un cancro al seno semplicemente annusandola

Questa è la bellissima storia di Linda Munkley e dei suoi due cani, Bea ed Enya. Proprio grazie a loro due, questa nonna di 65 anni che vive nel Regno Unito ha potuto scoprire che soffriva di cancro. I suoi animali, infatti, hanno “annusato” il tumore di cui soffriva la donna senza esserne ancora a conoscenza. Le hanno salvato la vita.

Linda Munkley ha raccontato che un giorno Bea ha iniziato a comportarsi in modo strano. Quando era seduta o era sdraiata annusava di continuo il suo petto, colpendolo dolcemente. Dopo un po’ anche Enya ha iniziato a fare lo stesso. I due cani sono andati avanti in questo modo per un paio di mesi almeno.

La donna, vedendo quanto erano insistenti i suoi cani, ha deciso di farsi un auto esame, con l’autopalpazione al seno, scoprendo di avere in realtà un piccolo nodulo. Così Linda decise di andare dal medico per capire se stava bene.

Le analisi hanno scoperto che quei noduli erano il segnale di un tumore al seno. Ma per fortuna e grazie ai suoi due cani, è stato rilevato giusto in tempo. Il medico le ha detto: “Puoi tornare a casa a ringraziare i tuoi cani e iniziare subito il trattamento”.

Linda Munkley ha trascorso i sette mesi successivi a fare la chemioterapia. Bea ed Enya quando potevano erano sempre al suo fianco e continuavano a tenere sotto controllo con il loro fiuto quel tumore che la donna aveva nel petto.

“Mi sono ricordata del momento in cui Bea ed Enya hanno smesso di annusarmi e coincideva con la fine del trattamento, che è stato un successo. Tutte le cellule tumorali sono state eliminate”. I cani hanno smesso di comportarsi in modo strano per tornare alla normalità quando la malattia era stata sconfitta.

Di fatto i suoi due cani le hanno salvato la vita.