Cani mangiano il biglietto vincente della lotteria: la famiglia ottiene lo stesso il premio

Cosa fare se due cani mangiano il biglietto vincente della lotteria, rischiando di far perdere alla famiglia un’ingente somma di denaro che avrebbero potuto spendere per tante belle cose da comprare? Per fortuna questa è una storia a lieto fine, perché i vincitori sono riusciti a ottenere lo stesso il premio in denaro. Ma come hanno fatto?

Una coppia di Salem, in Oregon, negli Usa, ha vinto un premio ingente alla lotteria, ma i due cani di Nathan e Rachael Lamet hanno rischiato di far perdere ai proprietari una bella somma di denaro. Questa volta i due Alaskan Klee Kais, di nome Apple e Jack, l’hanno combinata davvero grossa.

I due cani di 11 e 2 mesi sono molto legati alla famiglia, ma spesso combinano guai. La donna ha raccontato:

Per qualche motivo abbiamo lasciato il biglietto della lotteria su un pouf e loro hanno deciso che era delizioso…Sono andata a letto e quando mi sono svegliata l’ho trovato tutto smangiucchiato al punto che ho pensato che non si potesse controllare.

Quando i cani hanno mangiato i biglietti, i due nemmeno sapevano che quello era il biglietto vincente. E hanno anche ironizzato sul fatto. Ma quando si sono accorti di aver vinto una bella somma di denaro, si sono rivolti alla Oregon Lottery per cercare di correre ai ripari.

Non si sa come la Oregon Lottery sia riuscita a rimettere insieme alla perfezione i pezzi strappati del biglietto, calcolando i numeri dello stesso e concedendo alla coppia il diritto di vincita. Non è stato facile e l’iter è stato lungo: ma alla fine Nathan e Rachael Lamet ce l’hanno fatta.

Cani mangiano il biglietto vincente della lotteria: vincita incassata ugualmente

La famiglia ha così potuto incassare un’ingente somma di denaro, che di questi tempi è sempre ben accetta. E di sicuro la coppia ha imparato una lezione da non dimenticare: mai lasciare in giro nulla di importante quando gli Husky sono in circolazione!