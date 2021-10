Tutti si sarebbero fermati per aiutare quei cuccioli

Ci sono cuccioli che farebbero di tutti per poter soddisfare i loro bisogni. Come i cani che per grattarsi la schiena hanno deciso di chiedere aiuto a una persona anziana che hanno incontrato per strada. Probabilmente nemmeno la conoscevano, ma resistere di fronte a quegli occhioni giganti è davvero impossibile.

Fonte foto da video di tiagobelem1

All’inizio di agosto, Tiago Belem ha condiviso sui suoi social network un bellissimo video che ha ripreso in un centro commerciale che si trova a Caçapava do Sul, un comune del Brasile nello Stato del Rio Grande do Sul, parte della mesoregione del Sudeste Rio-Grandense e della microregione delle Serras de Sudeste.

Si trovava parcheggiato in una delle strade della città e ha visto un uomo che spazzava davanti a un bar fermarsi per grattare la schiena di due cani, probabilmente randagi, che erano andati da lui.

Vedere scene di rispetto nei confronti degli animali è sempre bello e infatti il video è diventato in breve tempo virale. Perché l’uomo, anche se stava lavorando, si è fermato per aiutare due cani, che altre persone avrebbero cacciato via.

Nel video è possibile vederlo pulire il marciapiede, mentre i cuccioli gli chiedono una coccola. Lui li accarezza con dolcezza, anche usando la scopa, e sembra che i cagnolini gradiscano davvero le sue attenzioni.

Cani per grattarsi la schiena fermano un uomo che sta lavorando

Ovviamente l’uomo ha fatto bene a riprendere tutta la scena e ha pubblicare poi il video su TikTok, dove il filmato ha ottenuto migliaia di visualizzazioni, di reazioni e di commenti.

Tu come avresti reagito di fronte a due cuccioli in cerca di coccole in strada? Sicuramente ti saresti fermato e avresti fatto la stessa cosa che ha fatto questa persona anziana, che ha tutta la nostra ammirazione.