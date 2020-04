Cani randagi proteggono la donna anziana che dorme vicino al fiume Alcuni cani randagi sono stati avvistati sulle sponde di un fiume mentre proteggono una donna anziana che si è addormentata

È proprio vero che i cani sono i nostri angeli custodi in terra. E l’ennesima dimostrazione è questa bellissima storia, che vede protagonisti alcuni cani randagi che si sono presi cura e hanno protetto un’anziana donna che si era addormentata sulle rive di un fiume.

Questa storia ci arriva dal Nepal, dove due cani randagi sono stati immortalati in alcune foto, che ora circolano sui social, che mostrano i due animali mentre si prendono cura di una povera donna indifesa, sdraiata sulle rive di un fiume mentre dorme.

Era il 3 marzo 2020 quando Ake Srisuwan ha pubblicato le foto dei due cani e dell’anziana donna su Facebook. Foto che hanno fatto subito il giro del mondo, per la tenerezza di queste immagini.

Immagini che dimostrano quanto i cani siano delle creature speciali, dall’anima nobile, sempre pronti ad aiutare chi è in difficoltà.

La donne, forse cieca, si era messa a dormire sul fondo del fiume. Era tutta sporca e bagnata. Da lontano non si capiva cosa stesse accadendo, ma utilizzando lo zoom della macchina fotografica la donna si è presto accorta che i cani vegliavano sull’anziana signora. Non stava succedendo niente di strano, semplicemente questa donna viveva in strada e i cani la proteggevano quando lei dormiva, in condizioni disumane, che fanno stringere il cuore.

Chi ha visto queste foto ha provato pietà per quella povera donna che dormiva lungo le rive fangose del fiume.

Altre persone, invece, hanno applaudito alla lealtà e alla dolcezza di quei cani che per nessuna ragione al mondo avevano intenzione di abbandonare la signora.

Le foto sono arrivate anche alle autorità locali, che subito si sono messe in moto per aiutare la donna. E per aiutare anche i suoi cani. Sono subito stati curati. E ora stanno tutti bene e potranno continuare a vivere insieme, si spera non ancora per strada.