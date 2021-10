Cani rimettono a posto i giochi dopo averli usati, il video

I cuccioli sono come dei bambini a cui insegnare tutto quello che è fondamentale per la buona e sana convivenza. Anche a mettere in ordine dopo essersi divertiti un po’. In un video diventato virale i cani rimettono a posto i loro giochi dopo averli usati, come il loro miglior amico umano ha insegnato loro con pazienza.

Fonte foto da video di TikTok @markzinn

Di recente un utente ha condiviso su TikTok un video che mostra come i cani possano aiutare a tenere in ordine casa. L’utente @markzinn ha mostrato delle immagini che hanno lasciato tutti senza parole: i suoi cuccioli sistemano i giochi con cura, dopo aver giocato con loro.

Questa è una cosa che si insegna ai bambini, anche piccolissimi, spesso restii a compiere un semplice gesto che però è sempre bene imparare. Perché una casa in ordine è più facile da tenere pulita. E tutti vorremmo vivere in una casa pulita, non è vero?

Tutti i cani amano giocare. E amano farlo con giochi differenti, che di solito disseminano per tutta casa. Il loro proprietario non ne poteva più di raccoglierli ovunque in giro per casa. E così ha deciso di insegnare loro, con successo, a sistemare tutto quanto.

Nel video si vedono i due cagnolini raccogliere gli orsacchiotti e portarli nel loro contenitore, seguendo l’ordine del loro proprietario di rimettere nella cesta dei giochi tutti quegli oggetti che avevano usato fino ad allora per divertirsi un po’. In pochi minuti era tutto in ordine.

Fonte foto da video di TikTok @markzinn

Cani rimettono a posto i giochi: un video davvero unico nel suo genere

Il post è stato condiviso su una pagina Facebook dove ha ottenuto migliaia di visualizzazioni e di commenti.

Fonte foto da video di TikTok @markzinn

Che ne dici, è venuto il momento di insegnare a Fido come rimettere a posto palline, ossa di gomma e altri giochi per cani?