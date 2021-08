Questa storia fa venire i brividi. Non sapere che fine hanno fatto i tuoi affetti più cari, affidati a una persona specializzata in trasporti, non ti aspetteresti mai di non rivederli mai più. Questa è la storia di quattro cani smarriti durante un trasloco. Dopo due mesi la loro mamma umana ne ha ritrovato uno solo. E gli altri dove sono?

Fonte Pixabay

La polizia cerca di svelare il mistero della scomparsa di quattro cani, di cui uno è stato ritrovato. Secondo le prime ricostruzioni sembra possano essere stati lasciati in autostrada. Non si sa se intenzionalmente o a causa di un incidente per cui sono stati smarriti.

Due mesi fa era in programma un trasloco da Balneário Camboriú (comune del Brasile nello Stato di Santa Catarina, parte della mesoregione della Vale do Itajaí e della microregione di Itajaí) a Jardim, nella regione sud-ovest dello stato. Cani e mobili, però, non sono mai arrivati a destinazione.

Secondo quanto appreso da fonti della polizia, il proprietario aveva inviato nella nuova casa tutti i mobili insieme ai quattro cani di famiglia. Ma lungo il tragitto l’autista aveva detto che i cani si erano persi. E che comunque i mobili sarebbero arrivati.

Stava per iniziare una nuova vita lì e la famiglia è solo lei e i cani, ma si sono persi e siamo in collaborazione con Decat. Per fortuna, una persona ha trovato uno di loro sull’autostrada, ha visto l’annuncio della scomparsa e la riunione è avvenuta ieri, a Nova Alvorada do Sul.

Queste le parole della volontaria Kelly Macedo a G1.

Cani smarriti durante il trasloco: solo uno è tornato a casa

La presidente dell’ONG Cão Feliz ha consegnato Thor alla proprietaria, disperata perché da mesi non aveva notizie dei suoi cani.

Nel verbale della polizia si afferma che la persona ha raccolto l’animale in autostrada, temendo che sarebbe stato investito. Quindi, Thor è stato portato nella capitale del Mato Grosso do Sul, prima della reunion.

I cani che mancano sono femmine e si chiamano Suzy, Sara e Victoria.