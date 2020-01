Carl il gattino Carl, piccolo e denutrito, era stato lasciato solo in un campo

Un volontario che stava girovagando per alcuni campi voleva documentare quanto le condizioni di alcuni animali fossero pessime e quanto fosse illimitata la crudeltà umana nello sfruttare gli animali. Durante questo documentario rimase sconcertato nel vedere un gattino, sporco di terra che non si muoveva, giaceva a terra e sembrava privo di sensi.

Il gattino denutrito e infreddolito sembrava ormai non avesse più speranze di vita. Improvvisamente il volontario decise di portarlo dl veterinario, non si arrendeva al fatto che il gattino non poteva farcela.

Appena arrivati il veterinario provò subito a rianimarlo utilizzando tutti gli strumenti che aveva a disposizione. Il gattino però non dava segni di vita e sia il volontario che il veterinario stavano pian piano perdendo le speranze e si stavano arrendendo all’idea che il gattino li avesse abbandonati.

Ma all’improvviso successe qualcosa di inaspettato, incredibilmente dopo un po il gattino riprese a respirare, alzò la testina verso l’alto e li guardò, quasi come a volerli ringraziare.

I due ragazzi rimasero molto sorpresi e scoppiarono di felicità, era un vero e proprio miracolo! Poco dopo il gattino si alzò e iniziò a camminare, gli diedero immediatamente del cibo per fargli recuperare le energie. Fortunatamente il gattino recuperò a pieno le energie, iniziò a giocare e farsi coccolare dai due quasi come un gesto di riconoscenza nei confronti di chi gli aveva appena salvato la vita.

Successivamente, spinto dall’amore, il volontario adottò il gattino e ora sono una coppia inseparabile. Sono davvero rari ma a volte i miracoli accadono, in questo caso però è stata molto forte la determinazione del volontario e del veterinario che nonostante l’apparenza non si sono arresi e hanno perseverato fino a salvare la vita del piccolo Carl.