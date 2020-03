C’è un cavallo nascosto in questa foto: riesci a trovarlo? Ci dovrebbe essere un cavallo nascosto in questa foto che è una nuova sfida da lanciare agli amici: tu riesci a trovarlo?

Eccoci qui a parlare di un’altra sfida che potete condividere con i vostri amici. In questa immagine quali animali riuscite a individuare? Se non avete detto che c’è un cavallo all’interno, sappiate che invece c’è. Ma quasi nessuno riesce a scoprire dove si trova.

Ebbene sì c’è un cavallo nascosto in questa foto. Quasi nessuno riesce a capire dove si possa nascondere. Ci sono pochissimi che riescono subito a svelare l’arcano, mentre alcuni si sono accorti del piccolo trucchetto che serve per poter veder comparire l’immagine del cavallo. Come se fosse un’illusione ottica che spinge il nostro cervello ad andare oltre quello che in realtà si vede.

Perché se in realtà a prima vista non c’è nessun cavallo in questa immagine, vi possiamo assicurare che in realtà è presente. E quando scoprirete dove si trova vi chiederete come avete fatto a non trovarlo prima da soli. Anzi, dopo aver visto dove si trova, non vedrete nessun altro animale che il cavallo nell’immagine.

Tutti a prima vista dicono infatti che nella foto si nasconde una rana. Ma oltre alla rana c’è di più, c’è anche un cavallo che però è ben nascosto. Così ben nascosto che la sfida è diventata così popolare su internet, da essere diventata letteralmente virale. E spinge sempre più persone a sfidarsi. Dovete pensare in modo diverso. Il cavallo si trova qui…

Ancora non lo avete trovato? Allora vi diamo un altro indizio. Non dovete cercare tutto il corpo del cavallo, perché nell’immagine si vede solo la sua testa fino al collo. Qui sotto l’immagine originale che permette di trovare subito il cavallo

Basta, infatti, girare l’immagine per far apparire il cavallo in tutto il suo splendore. Il corpo della rana, in realtà, capovolgendo lo sguardo è la testa del cavallo.

Geniale, non vi pare? Sfidate i vostri amici!