Cecilia la cavalla incinta Cecilia una meravigliosa cavalla era in pessime condizioni

Nel mezzo di una tempesta, non è il momento migliore per uscire con la famiglia o con gli animali. Dovrebbero stare tutti a casa o affrettarsi per proteggersi dalla tempesta, ma non viaggiare nel mezzo dell’occhio dell’uragano, specialmente se un rimorchio viene trasportato con animali. Proprio quando una grande tempesta si riversava in Inghilterra, un proprietario decise di andarsene.

Con lui c’era una splendida cavalla di nome Cecilia, che era anche incinta, fu costretta a salire sul rimorchio nel mezzo della tempesta. Ma la roulotte si mosse in modo tale che riusciva a malapena a mantenere l’equilibrio e cadde dalla roulotte, proprio lì dove il fango era profondo.

Il suo proprietario, d’altro canto, lo ignorò completamente e proseguì. la cavalla era stata maltrattata per anni ed era molto debole. Non aveva la forza di sollevarsi dal fango. Alla fine un vicino della zona la vide e avvisò dell’incidente. Fortunatamente un gruppo di persone venne e lo aiutò a uscire dal fango.

“Era tutto coperto di fango dalla testa ai piedi e il suo cuore aveva 100 battiti al minuto. Ha mostrato diversi segni di disidratazione e malnutrizione”, afferma Katie Snalune, proprietaria della clinica di Newnham Court, dove secondo un giornale locale , Cecilia è stata curata. Cecilia ha combattuto per la sua vita e per il puledro di sei mesi che si aspettava.

Ma non era abbastanza. Nonostante le cure intensive, i suoi organi sono crollati e sono stati costretti a sacrificarla, dice Katie. Katie disse che non era la prima volta che accadevano eventi simili, abbandonando animali ovunque.

Anche se purtroppo la piccola cavallina non ce l’ha fatta Cecilia è viva e dopo tanti anni di maltrattamenti finalmente sta bene ed in salute e vive serenamente.