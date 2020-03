Cecilia Cecilia la piccola meticcia buttata dal balcone perché troppo brutta

Non riesco mai a capire cosa succede alle persone che maltrattano gli animali. Mi sembra terribile che ci sia così tanta follia là fuori che non ha rispetto per gli animali. Ciò che queste persone non dovrebbero mai dimenticare è che gli animali hanno un istinto di sopravvivenza molto più forte di altri. Il figlio di una giovane famiglia un giorno decise di fare un gesto orribile e cioè prendere la loro cagnolina Cecilia e gettarla dal balcone perché a detta sua era troppo brutta.

Cecilia, nel tremendo impatto a terra, si ruppe, fortunatamente, solo una zampina, l’altezza e il volo potevano avere conseguenze ben peggiori.

La famiglia ha contattato Peta(People for a Ethical Treatment of Animals) e ha chiesto cosa potevano fare. Quando hanno saputo che Ceila doveva essere gestita con attenzioni particolari, hanno affermato di non avere mezzi finanziari e hanno pensato che non valesse la pena pagarlo “perché era molto brutta”, ha scritto l’associazione sul suo sito web.

“Il cane aveva sicuramente subito maltrattamenti, infatti quando il personale PETA è apparso dopo che la famiglia si è messa in contatto con loro. era davvero felice di vederli e cercava in tutti i modi di leccare i volontari”, scrive l’organizzazione sul suo sito web.

L’associazione portò Cecilia dal veterinario e sfortunatamente dovettero amputarle la gamba fratturata. Durante la sua permanenza presso il rifugio dell’associazione, una collaboratrice si è affezionata a questo cane gentile e felice. “Avrebbe potuto perdere una gamba, ma non aveva perso la lucentezza”, ha detto. Ceila si è fatta amare e quindi non ci è voluto molto per trovare una famiglia che l’avrebbe adottata e le avrebbe dato l’amore che meritava.

Ceila è ora curata da una famiglia che si prende cura di lei.