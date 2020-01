Celestino, il cucciolo gettato in un canale a Decimomannu Celestino è un dolcissimo cucciolo che mani criminali hanno gettato in un canale a Decimomannu; salvato dai volontari adesso cerca casa, ecco le foto

Celestino, il cucciolo gettato in un canale a Decimomannu, nonostante la sua giovane età, ha già visto la parte peggiore degli umani. Fortunatamente per lui, non molto dopo ha incontrato anche la parte migliore: i volontari del Rifugio Amici degli Animali Gonnosfanadiga Sardegna che lo hanno salvato. Ecco cos’è accaduto a questo dolcissimo piccoletto.

Immaginatevi piccoli e indifesi… poi provate ad immaginare una mano che vi prende e vi butta in un canale in una fredda giornata di gennaio. Come vi sentireste? Ebbene, Celestino ha la risposta a questa domanda. Lui sa come ci si sente ad essere gettato in un canale a Decimomannu, in Sardegna. Fortunatamente, è stato avvistato e salvato dai volontari del Rifugio Amici degli Animali Gonnosfanadiga.

Era bagnato fradicio e spaventato ma si è fidato di loro, le persone che lo hanno salvato, guardando con speranza con i suoi bellissimi occhioni azzurri color cielo. I volontari lo hanno chiamato Celestino e lo hanno portato nel loro rifugio dove è stato lavato, asciugato e rifocillato. Adesso Celestino sta bene e presto verrà vaccinato e sottoposto a tutti i controlli veterinari di rito.

Ecco cosa hanno scritto di lui i volontari del Rifugio Amici degli Animali Gonnosfanadiga Sardegna, in un post sulla loro pagina Facebook:

“Questo dolcissimo cucciolo è stato buttato in un canale … solo orrore !!

Salvato dalle mani pietose di Alessandra Ledda che gli ha prestato i primi amorevoli soccorsi è poi stato accolto nel nostro Rifugio!!

Sta bene … ha mangiato con appetito e riposa al caldo !!

I prossimi giorni verrà sottoposto alle visite mediche e quanto prima verrà effettuata la profilassi vaccinale !!

Benvenuto Celestino”.

Fortunatamente, poco dopo, i volontari del Rifugio Amici degli Animali Gonnosfanadiga Sardegna hanno postato un aggiornamento che ci ha riempito il cuore di gioia. Ecco cosa hanno scritto:

“Il piccolo sta bene e sta riprendendo un po’ di peso !!

Abbiamo ricevuto un infinità di richieste e purtroppo essendo veramente tante non si riesce a dare una risposta a tutti in cosi breve tempo!!

Non si può ancora parlare di adozione avvenuta son passate solo 48 ore..

Il piccolo deve iniziare la profilassi vaccinale !!

STIAMO VALUTANDO LE PRIME RICHIESTE…

MA NON POSSIAMO ANCORA ESSERE ESAURIENTI NELLE INFORMAZIONI IN QUANTO IL PICCOLO E’ CON NOI DA APPENA 2 GIORNI!!

Vi aggiorneremo sulla sua salute …ma era doveroso precisare che le richieste di adozione per lui sono infinite!!”

Celestino non avrà, dunque, problemi a trovare una famiglia che lo ami ma noi vogliamo approfittare di questo articolo per ricordarvi che lui è solo uno dei 220 cani del rifugio che cercano casa. Se volete aiutare i volontari del Rifugio Amici degli Animali Gonnosfanadiga Sardegna potete farlo adottando uno di loro… sono tanti, sono bellissimi e hanno tanto bisogno di amore. Se non potete adottare, potete comunque aiutare queste meravigliose persone dal punto di vista finanziario o donando cose che a loro servono per gestire il rifugio: coperte, cibo, cuscini, medicine, etc.

Guardie del corpo speciali 😍Per Cuccioli sotto stretta sorveglianza !!Linus e Celestino ♥️♥️Rifugio Amici degli Animali Gonnosfanadiga Sardegna

Per info: amicideglianimali.net o telefonare al numero di cellulare 3486995817.