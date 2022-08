Questa è la storia di Bambi, il cerbiatto salvato e adottato da una famiglia, che ha voluto chiamarlo proprio come il piccolo protagonista di una storia strappalacrime della Disney. Bambi oggi è cresciuto ed è diventato un cervo adulto. Dovrà andarsene dalla casa dove è stato accolto.

Bambi aveva perso la mamma da cucciolo e la famiglia di Giovanni Del Zoppo, a giugno 2020, lo aveva trovato in un bosco della Valmalenco, in provincia di Sondrio, adottandolo e iniziando a prendersi cura di lui. Da allora Bambi vive con loro ed è una mascotte della fattoria di Sara, digli di Giovani.

Il cerbiatto oggi è diventato un cervo adulto e oggi potrebbe essere allontanato, come racconta l’uomo di 58 anni che due anni fa lo ha salvato e curato:

L’uomo lo ha portato allora nella sua stalla salvandogli la vita e dandogli il latte delle sue caprette e con le mele della Valtellina. Sta bene, come ha stabilito anche il veterinario e gli agenti della Polizia Provinciale che gli hanno detto, però, che non potrà vivere più lì.

Queste le parole di Giovanni, mentre per le guardie provinciali presto potrebbe diventare un pericolo. E comunque la legge non permette di tenerlo, come spiegato da Gianluca Cristini, comandante ad interim della Polizia Provinciale di Sondrio:

La fauna selvatica, per legge, non può essere tenuta in casa, in stalla o in altri ambienti che non siano a ciò autorizzati. Fra un mese al massimo avrà il suo primo periodo di bramito, andrà in cerca della femmina e, pertanto, potrebbe diventare pericoloso e cominciare a dare testate, come fanno gli ungulati in questi casi. Non si può detenere un animale selvatico come fosse domestico, solo centri autorizzati lo possono fare. Come è già capitato in passato con altri animali, verrà recintato in un’area molto ampia, prativa e boschiva, e lì farà la sua vita. Potrà accoppiarsi con le femmine che verranno inserite, ma non potrà essere reimmesso in natura, perché ormai non resisterebbe.