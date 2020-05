Cercasi casa per cucciolo con poche settimane di vita Cane con poche settimane di vita davanti per un cancro in fase terminale cerca una casa

Questa è la tristissima storia di un cane con pochissime settimane di vita davanti a se: purtroppo i veterinari gli hanno dato una diagnosi tremenda, cancro in fase terminale. Per lui i volontari cercano una casa per vivere tranquillamente quel che gli resta da vivere.

Questa è una storia che ci arriva dal rifugio della Humane Society del Texas centrale, negli Stati Uniti. E ci racconta la storia di Kiss, un cane con un tumore terminale che cerca una casa dove trascorrere in serenità gli ultimi giorni della sua vita. Ha già sofferto moltissimo, merita di avere quella famiglia che non ha mai avuto.

Nonostante le sue condizioni di salute, Kiss ha ancora una grandissimo voglia di vivere.

Per questo i volontari del centro cercano urgentemente una casa per lui, così da trascorrere gli ultimi giorni che gli sono concessi su questa terra con tutto l’amore che merita di avere e che ha sempre meritato ma gli è sempre stato negato.

I medici gli hanno dato al massimo un paio di mesi di vita, una notizia devastante. Al momento è sottoposto a cure palliative, ma i volontari vogliono fare qualcosa di più per regalargli la gioia negli ultimi mesi della sua esistenza. Vogliono che abbia una casa vera, nonostante l’amore e l’affetto non manchino, perché i volontari sono sempre al suo fianco.

Per Kiss non ci sono molte speranze. Dopo che è stato notato un nodulo nella parte inferiore del corpo e dopo un intervento chirurgico, il cancro è tornato e in modo più aggressivo. C’è pochissimo tempo per realizzare l’ultimo sogno di Kiss, una casa per quel che gli è dato da vivere.

Chiunque si voglia prendere cura di Kiss può stare tranquillo, perché il rifugio pagherà tutte le spese mediche e di trasporto. Se lo merita, aiutiamolo.