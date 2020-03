Chance salva la vita del suo amico umano Chance salva la vita del suo amico umano, rimasto vittima di un grave incidente

Chance è un dolce cagnolino, affetto da una grave disabilità, si tratta di una displasia dell’anca. Nonostante tutto, Scott, che è il suo amico umano, non lo ha mai lasciato solo ed i due, hanno creato un rapporto speciale. Sono praticamente inseparabili e di questo, ne sono tutti felici.

Diverso tempo fa, è accaduto qualcosa di incredibile ed il cucciolo è diventato molto famoso, poiché è riuscito a salvare la vita dell’uomo, che si è trovato in una situazione assurda.

Era un giorno come un altro per Scott, che stava facendo dei piccoli lavoro vicino la sua abitazione. Era tutto normale e non era accaduto nulla di strano.

Quando all’improvviso, l’uomo è caduto a terra e si è fatto molto male. Si era ferito gravemente e non riusciva più a rialzarsi. Ha anche provato ad urlare per qualche minuto, ma invano.

Chance, quando ha capito che la situazione era molto più grave del previsto, nonostante la sua disabilità è riuscito a saltare la rete ed a cercare di aiutare il suo amico umano. Però, i suoi tentativi non hanno portato a nulla.

Alla fine, il cucciolo ha deciso di andare a chiedere aiuto a casa dei vicini, che quando hanno visto delle macchie di sangue sul suo corpo, hanno capito che era accaduto qualcosa di tragico.

Quelle persone sono entrate nella recinzione ed hanno trovato Scott a terra. Ovviamente hanno subito allertato i soccorritori, che sono arrivati nell’abitazione in pochi minuti. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Oggi l’uomo, sta bene, ma ha deciso di rendere nota la sua storia per far capire a tutti cosa sono in grado di fare i nostri amati amici a quattro zampe.

Per lui è stato un vero e proprio miracolo. Fate conoscere anche ai vostri amici questa vicenda così incredibile, condividete!

