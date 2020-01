Charlie il meticcio Charlie viveva vicino ad una casa diroccata senza nessuno

In America molte volte assistiamo ad atti di crudeltà estrema verso i poveri cagnolini, poveri esseri innocenti che troppe volte subiscono vessazioni da parte di noi insensibili esseri umani. Alcuni passanti hanno chiamato un’associazione di volontariato,in quanto hanno raccontato di aver visto un uomo che gettava dalla macchina in movimento tre poveri cagnolini insieme ad un sacco con del pane probabilmente per sfamarsi.

Uno era Charlie e le altre due erano Nessie e Dedee. Appena ricevuta la chiamata i volontari si precipitarono sul luogo per prestare immediatamente soccorso.

Appena arrivati videro Charlie che viveva tra le rovine di una casa e le altre due si erano nascoste in un terreno. Furono tutti e tre presi dai volontari e vennero portati immediatamente dal veterinario.

Fortunatamente stavano tutti bene, non erano affatto malnutriti erano solo un po’ sporchi ma con un bel bagnetto sarebbero tornati dei cagnolini bellissimi e splendenti. Incredibilmente i cagnolini si ripresero subito e la cosa ancora più incredibile è che la loro storia commosse molte persone sul web e vennero adottati tutti e tre insieme da una ragazza che aveva seguito la loro storia.

Oggi i cagnolini stanno bene, avvolti da un’amore incredibile l’uno per l’altro e avvolti anche dall’affetto della loro nuova padrona che li riempie di attenzioni e non gli fa mancare nulla.

Poteva esserci una fine tragica per questi tre meravigliosi cuccioli ma alla fine, grazie ai volontari ed a questa meravigliosa ragazza, i cagnolini sono sopravvissuti ed ora vivono serenamente con la loro nuova bellissima famiglia.