Chester il cane che vuole giocare con la statua Chester il cane che vuole giocare con la statua, la clip è diventata virale

E’ ormai noto, che la maggior parte dei cani, non si stufa mai di giocare, di correre e di divertirsi. E’ proprio per questo, che oggi abbiamo deciso di parlarvi di una clip che gira sul web, in cui il protagonista è un dolce cagnolino, chiamato Chester.

Questo piccolo a quattro zampe, vive a Manchester, con la sua amica umana, chiamata Debby Taylor. Ha sempre amato giocare e correre ed infatti, la donna dice che non si stancherebbe mai.

Poche settimane fa, la ragazza era uscita al parco con tutti e quattro i suoi cani, per fare la loro solita passeggiata di routine. Era proprio tutto come gli altri giorni.

Ad un certo punto, però, si è resa conto che il piccolo Chester non era vicino ai suoi amici a quattro zampe. Per questo motivo, è andata nel panico e non sapeva dove fosse finito.

Quando si è girata ed ha visto cosa stava facendo il dolce cucciolo, è rimasta a bocca aperta. Il cane aveva visto la statua con un signore seduto ed il suo desiderio era quello di poter giocare con lui.

Per questo motivo, Chester aveva preso un bastoncino di legno e lo aveva messo ai piedi dell’uomo, con la speranza che lui gli lanciasse l’oggetto.

Debby è rimasta a bocca aperta ed è per questo che ha filmato tutta la scena. Non riusciva proprio a credere a quello che stava facendo il suo cagnolino. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

La donna dice che Chester ha sempre amato giocare ed infatti molto spesso riesce a socializzare anche con dei perfetti sconosciuti. “E’ un cane dolce ed amorevole, non riesco proprio a capire come riesce a fare amicizia con tutti, umani ed animali!” Ha raccontato Debby in un’intervista.

Questo cagnolino è davvero incredibile. Fatelo conoscere anche ai vostri amici, condividete!

Se vi è piaciuto questo articolo, potete leggere anche: Il bambino che gioca a palla con il cane