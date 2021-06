Chi ama di più il cane? Coppia trova un modo per testarlo

Chi ama di più il cane? Prima o poi in tutte le famiglie sorge questo dilemma. Amerà di più la mamma umana? Oppure stravede per il suo papà bipede? Magari se ci sono fratelli e sorelle umani, forse, adora stare con loro per giocare e divertirsi. Una coppia ha trovato un modo per testare l’affetto. Funzionerà con tutti?

Fonte Pixabay

Cookie è un cagnolino molto felice. Non gli mancano di sicuro amore e attenzioni, perché è il centro della famiglia, come assicura a The Dodo Kamila Omarova, la mamma del cucciolo, ha detto a The Dodo. È anche un cane molto intelligente, molto dolce, molto coraggioso e dalla forte personalità.

Tutti adorano Cookie in casa e vivono per lui. Ovviamente anche il cane li ama, come tutti i cagnolini che dimostrano in ogni modo il loro affetto per gli amici a due zampe. Recentemente però Kamila e il marito hanno deciso di testare il suo affetto in un modo semplicemente incredibile.

L’altro giorno Kamila Omarova e il compagno hanno infatti deciso di fare un piccolo esperimento, la sfida del cane, per capire chi occupava la parte più grande del cuore di Cookie. Un modo per testare il suo affetto e capire a chi volesse più bene il cucciolotto.

La coppia si è messa in piedi ai lati opposti da Cookie, entrambi alla stessa distanza. Poi nello stesso momento lei e lui hanno iniziato a correre in direzioni opposte, per v edere chi Cookie avrebbe seguito. Forse questo avrebbe detto quale fosse il genitore prediletto.

Fonte TikTok kamilandra_

Chi ama di più il cane? Ecco cosa ha scoperto la coppia

Pensavamo entrambi che avrebbe scelto l’altra persona. Quando ha reagito in quel modo, siamo rimasti sinceramente increduli.

Per Cookie non era facile scegliere tra uno dei due. E alla fine la sfida si è conclusa con un pareggio. Anzi, ha vinto il cane, che alla fine ha dimostrato di adorarli entrambi. L’amore dei cuccioli è così grande!