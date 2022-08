Questa è la storia di un povero cane di razza Chihuahua abbandonato in condizioni davvero pessime e disperate. Stava davvero molto male quando lo hanno tratto in salvo. Ora i volontari si stanno occupando di lui, per guarirlo nel corpo e nell’anima. Mentre la Polizia cerca il suo proprietario o comunque chi ha compiuto un gesto così crudele nei suoi confronti.

Il piccolo chihuahua di appena un anno di vita di nome Bailey è stato trovato il 25 luglio scorso rannicchiato in alcuni cespugli lungo la pista ciclabile Greenway della costa orientale, una popolare area ricreativa a Malden, città degli Stati Uniti d’America facente parte della contea di Middlesex nello stato del Massachusetts.

A trovarlo una persona di buon cuore che, non appena lo ha individuato, è corso a prendere una coperta nel quale avvolgerlo, prima di portarlo alla stazione di polizia locale. Da qui, è stato immediatamente portato in un ospedale per animali a Charlestown prima di essere trasferito al Boston Animal Care and Adoption Center della Animal Rescue League.

Bailey pesava poco più di un chilo, non aveva quasi più pelliccia, era malnutrito e disidratato. I veterinari lo hanno subito sottoposto a un trattamento per prendere peso e a bagni medicati per curare la sua pelle.

Da quando si trova all’Animal Rescue Leaghe, come raccontato dal manager Danielle Genter, Bailey è uscito dal suo guscio, inizia a fidarsi delle persone, si muove di più. E ha dimostrato di essere un cane davvero dolce. Nessuno riesce a capire come possano averlo abbandonato in quelle condizioni.

Chihuahua abbandonato: si cercano testimoni e informazioni per trovare il colpevole

La Polizia ha lanciato un appello, per aiutare gli agenti a reperire ogni informazione possibile per trovare i responsabili di tanta crudeltà.

Chiunque abbia qualche informazioni utile è pregato di chiamare le forze dell’ordine di ARL al numero (617) 426-9170 x110 o di inviare un’e-mail a [email protected] ; o il dipartimento di polizia di Malden. Quando sarà pronto, Bailey potrà essere adottato.