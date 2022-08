Questa è la storia di due adorabili cani di razza Chihuahua sposi in Texas: nel giorno più importante della loro vita, i due cagnolini avevano vestiti eleganti e c’erano decorazioni, leccornie per esseri umani e animali domestici e tanta gioia, perché il matrimonio tra i due cani è stato un evento davvero speciale da celebrare.

Fonte foto da video su YouTube de Il Messaggero

Peanut e Cashew sono due cagnolini di razza Chihuahua, rispettivamente di 9 e 3 anni. Si sono recentemente sposati nel rifugio per animali San Antonio Humane Society, a San Antonio, città del Texas, negli Stati Uniti d’America. La loro storia ha commosso tutti.

Entrambi i cani sono stati portati al rifugio dalle rispettive famiglie. Chi aveva promesso di prendersi cura di loro per sempre non poteva più farlo e così la decisione, spesso molto dura, di portarli in un centro di accoglienza nella speranza che potessero presto trovare una nuova casa per sempre.

Da quando si sono conosciuti al rifugio, Peanut e Cashew sono diventati letteralmente inseparabili. L’uno poteva sempre contare sul sostegno dell’altro, anche in momenti di difficoltà, perché non è facile essere lasciati indietro dalla famiglia che si ama.

Visto il legame che si era creato tra Peanut e Cashew, il personale del rifugio per animali San Antonio Humane Society ha deciso di organizzare un matrimonio, raccontando tutto sui social nella speranza di trovare per i due cani una nuova casa per sempre, dove vivere insieme.

Fonte foto da Pixabay

Chihuahua sposi in Texas: la storia di Peanut e Cashew

Peanut e Cashew avevano gli abiti da sposa e da sposo realizzati su misura, con i quali hanno attraversato la navata accompagnati dalla musica, per giurarsi amore eterno. E c’era persino la torta.

Fonte foto da YouTube de Il Messaggero

Non sono adorabili nei loro vestiti da sposi? Speriamo possano presto essere adottati insieme.