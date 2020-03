Ciandarella, una nuova vita per lei Ciandarella viene abbandonata ma alcuni ragazzi scoprono il suo dolce segreto

Questa è la storia di Cindarella, la povera cagnolina viveva vicino un college con molti ragazzi che, di tanto in tanto, buttavano qualche avanzo, il minimo perché lei non morisse di fame. Tra pioggia, gelo e qualche giornata di sole, la piccola cercava di andare avanti e sopravvivere senza l’aiuto di nessuno. Il tempo passava e diventava sempre più malconcia.

Per un po di giorni i ragazzi non la videro più in giro, pensarono fosse morta da qualche parte, magari sotto alle auto. Uno di loro però sperava in cuor suo in un finale diverso, così andò a cercarla nel posto in cui spesso lasciava cibo.

Aveva ragione il suo cuore, la piccola era diventata mamma e, il ragazzo, non sapendo cosa fare e non volendola lasciare assolutamente da sola, chiese aiuto tramite i social, incredibile ciò che successe.

I volontari di un’associazione arrivarono sul posto, la cagnolina era ben nascosta con i suoi piccoli. I ragazzi si avvicinarono e notarono una certa aggressività nei loro confronti, quasi come se gli avessero fatto qualcosa gli umani. I volontari grazie all’ausilio di una rete afferrarono la cagnolina, presero tutti i suoi piccoli e la portarono in rifugio.

Fortunatamente stavano tutti bene, e con la grande attenzione che aveva attirato la storia di Cindarella, così venne chiamata, poteva stare tranquilla. I volontari sono stati davvero degli angeli ed hanno salvato una famiglia intera grazie al loro amore per gli animali e molta, molta pazienza.

. Ora tutti formano un unica e bellissima famiglia, tutti sono felici e possono viver e finalmente in pace e soprattutto pieni di amore. Sono stati adottati tutti da famiglie fantastiche.