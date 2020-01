Cina, maiale lanciato dal bungee jumping, durante l’inaugurazione di un parco TANTA RABBIA per l'ultimo video diffuso sul web. Un povero maiale è stato lanciato dal bungee jumping, durante un'inaugurazione

L’orribile episodio è stato riportato da Tgcom24 ed è accaduto in Cina. Le immagini e i video stanno indignando migliaia di persone in ogni parte del mondo. Durante l’inaugurazione di un parco per il bungee jumping, chiamato “Meixin Red Wine Town”, due uomini sono saliti in cima ad una torre, a 68 m di altezza ed hanno lanciato nel vuoto un grande maiale di 75 kg.

Tutti conoscono il bungee jumping e sanno benissimo come funziona. Per tutto il tempo, nel salto nel vuoto, il povero maiale ha urlato per la paura. Alla fine dello spettacolo, l’animale si è sdraiato a terra privo di sensi.

Una scena che ha fatto infuriare il mondo del web, in particolar monto Gli amanti degli animali. Attraverso i social network, sono stati numerosi i commenti e gli insulti che il nuovo parco, appena inaugurato, ha ricevuto. Gli operatori, però, non si sono fatti problemi a rispondere alle accuse: “accettiamo sinceramente le critiche e i consigli ricevuti e ci scusiamo con il pubblico. Miglioreremo il nostro marketing per fornire ai turisti servizi più adeguati”.

Le immagini dell’ episodio, sono diventate virali su Weibo, il social network più utilizzato in Cina. Il popolo si è infuriato, definendo ciò che il parco ha fatto, un vero atto di crudeltà e tortura.

Il video si è poi diffuso in tutti i social network, raggiungendo ogni parte del mondo. La notizia è stata riportata sulla famosa testata giornalistica Indipendent, che ha riportato l’esatta dinamica dell’episodio. Stando a quanto raccontato, un gruppo di persone ha assistito al lancio del maiale e si è mostrata divertita, applaudendo gli operatori.

Un orribile gesto, solo per inaugurare un parco e allo stesso tempo, per dire addio ad un maiale, che dopo quell’esperienza è stato condotto al macello.

Il bungee jumping spaventa un essere umano, figuriamoci quello che possa aver provato il povero maiale.

Abbiamo deciso di non riportare il video, poiché potrebbe urtare alla vostra sensibilità, ma se volete vederlo, potete farlo QUI.