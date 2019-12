Cinnamon il pitbull Cinnamon il pitbull triste perchè si trovava in un canile

Cinnamon, una povera pitbull, era seduto da solo e affranto dal dolore nella sua gabbia nel canile. Non era solo un povera randagia, aveva anche perso i suoi cuccioli. Sfortunatamente, non ha mai avuto il ruolo di mamma per tanto tempo. Purtroppo, con tanti animali che erano nel canile, la povera Cinnamon continuava a essere ignorata. Ma un giorno, una volontaria dell’SPCA di nome Sarah Sleime era in visita al rifugio e notò Cinnamon.

Sleime ha detto di aver visto Cinnamon, che era molto triste. Ha aggiunto che si è chinata e ha iniziato a parlarle. Il pitbull era ovviamente molto triste, piangeva molto, ed era in cattive condizioni.

Sarah non l’ha sopportato, quindi ha deciso di registrare una clip di Cinnamon, poi l’ha condivisa online e ha avuto più di 650.000 visualizzazioni. Megan Shelton, l’amica di Sarah, è rimasta sorpresa dalla clip. Shelton disse che ama davvero i pitbull e che hanno un posto così speciale nel suo cuore.

Shelton, che pensa che i pitbull siano una razza molto fraintesa, e ha detto che ha quando ha mostrato il video a suo marito ha deciso di adottare immediatamente Cinnamon. La ribattezzarono Rosie, e la portarono a incontrare Blu, l’altro loro pitbull i quali sono diventati direttamente buoni amici.

Oggi la pitbull è finalmente felice, la tristezza e l’infelicità erano volati via per fare spazio al benessere e alla felicità. Insieme alla sua nuova famiglia faceva di tutto la pitbull e divennero una cosa sola, insieme a colui che ormai era diventato il suo migliore amico, cioè Blue l’altro pitbull.

La felicità è arrivata, quando tutto sembrava perduto, quando il cuore era dolente, qualcuno ha deciso di cambiare il suo triste destino. Adottate cani dai canile, l’amore che vi daranno sarà superiore a qualsiasi altra cosa